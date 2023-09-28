Новый "золотой сентябрь": Путин решил отпраздновать оккупацию украинских территорий

В РФ будут праздновать 30 сентября День воссоединения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября "Дня воссоединения", во время которого в государстве-агрессоре будут праздновать оккупацию Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Дату "празднования" приурочили к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и представителями оккупационных властей на украинских территориях так называемых "договоров о включении новых территорий в состав РФ".

Прежде Россия на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей провела фейковые "референдумы", на которых нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в состав РФ.

5 октября 2022 года Путин своей подписью "узаконил" аннексию украинских территорий. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2022 о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за незаконной попытки аннексии украинских регионов. Также в МИД Украины заявили, что мир должен признать Россию государством-террористом из-за попыток аннексии территории Украины.

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, осудила попытки России аннексировать украинские территории.

О "золотом сентябре" в СССР

Как известно, в Советском Союзе 17 сентября праздновали так называемый "золотой сентябрь", отмечая начало агрессии СССР против Польши, ставшей одним из пунктов тайного соглашения, достигнутого между Москвой и Берлином, более известного как пакт Молотова — Риббентропа.

В этот день в результате альянса нацистской Германии и СССР в Польше была ликвидирована государственность, а ее территория поделена, нынешние западные области Украины и Беларуси перешли под советскую оккупацию, которая подавалась тогдашней пропагандой как "акт воссоединения".

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым учредил День народного единства 17 сентября. В этот день в 1939 году советские войска вторглись на тогдашнюю территорию Польши и оккупировали современные территории западной Беларуси и Украины.

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