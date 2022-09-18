Другие лидеры государств четко указали Путину на его место: посадили на низкий диван и заставляли ждать своего приезда.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freeдом.

Он отметил, что Путин пытался объяснить Си Цзиньпину о войне в Украине, когда китайский лидер выразил свое отношение к действиям РФ. Он также добавил, что Путина во время встречи лидер стран на ШОС посадили ниже Эрдогана, что свидетельствует о том, что диктатор теряет свое влияние.

"Кыргызские и таджикские политики также отомстили Путину, заставляя его ждать их. Это раньше он заставлял себя ждать, а теперь ему показывают его место. Ему просто возвращают его фразу: "нравится не нравится — терпи, моя красавица". Это все сделали ВСУ. На встрече ШОС большинство были диктаторы, но по-разному относятся к диктаторам-победителям и к диктаторам-лузерам. У Путина был жалкий вид избитого пса. Он даже начал заявлять о мире. Хотя в Москве от него ждали того, что он едва ли не вернется с миллионом китайских добровольцев, которые пойдут на Львов или Варшаву. Теперь придется это объяснить из бункера", — сказал Пионтковский.

Напомним, премьер Индии публично поссорил Путина за вторжение в Украину.

Также канцлер Германии Олаф Шольц, который время от времени звонит по телефону российскому президенту Владимиру Путину, рассказал об определенных сдвигах в риторике "фюрера".

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