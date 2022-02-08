"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": как Путин прокоментировал Минские соглашения

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица": как Путин прокоментировал Минские соглашения

Российский президент считает, что Минские соглашения надо исполнять.

Российский президент Владимир Путин высказался о позиции Киева по Минским соглашениям.

Об этом он заявил во время пресс-конференции после общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видеозапись с пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Москве появилась в Сети.

«Нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Путин ёмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям. pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2022

"...заявил (Владимир Зеленский - ред. ), что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - заметил Путин.

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица" - это фраза из песни "Красной плесени" обыгрывающего сказку о спящей царевне. Несмотря на такой источник, фразу нередко применяют в публичных выступлениях.

"Красная плесень" — рок-группа, основанная в 1989 году. Она известна исполнением песен с большим содержанием ненормативной лексики, а также куплетов, частушек, сказок, музыкальных пародий, стихов и анекдотов.

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