«Нравственное банкротство»: в Германии жестко прошлись по Трампу из-за соглашения с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

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Министерство образования Германии Карин Приен выступила с критикой президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о необходимости смены главы украинского государства и договоренности о поставках российского дизельного топлива.

Об этом она написала в соцсети X.

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Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отказался завершить войну, хотя, по словам американского лидера, имел несколько возможностей для этого. После этого президент США выразил мнение, что Украине следует сменить главу государства.

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Кроме того, Трамп обвинил Зеленского в том, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре якобы приводят к дефициту дизельного топлива.

Карин Приен отреагировала на эти высказывания, прокомментировав сообщение немецких СМИ, в котором говорилось о заявлениях американского президента.

«Ради нескольких литров дизельного топлива. Какое моральное банкротство», — написала министерша.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

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Мы ранее информировали, что Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского на лидера, готового договариваться с Россией.

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