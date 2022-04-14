"Ну какого черта я должен иметь такого брата? Братья же не убивают": Данилов раскритиковал заявление Макрона

"Ну какого черта я должен иметь такого брата? Братья же не убивают": Данилов раскритиковал заявление Макрона

Секретарь Совета нацбезопасности назвал президента Франции "таким же, как и остальные россияне".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "из-за своих выборов начинает заигрывать", называя украинцев и россиян братскими народами.

Об этом Данилов рассказал в интервью "BBC Украина".

Секретарь СНБО сообщил, что с октября 2021 года на всех встречах с иностранными партнерами он объяснял "очень простую вещь: что мы разные, мы ничего общего не имеем".

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"Они постоянно говорят, будто мы какие-то братья, они сунутся к нам своим носом. Ну какие мы братья?" – заявил Данилов, подтвердив, что подразумевает заявление Макрона о том, что украинцы и россияне – это братские народы.

"Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне. Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? Зачем он мне нужен? Братья же не убивают", – возмутился секретарь СНБО.

"И когда Макрон из-за своих выборов начинает заигрывать… Не надо так делать. Мы разные. И это большая ошибка, когда "большие политики" начинают нас объединять", – добавил Данилов.

Напомним, накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства российских оккупантов в Украине геноцидом, однако признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Президент Франции также назвал украинцев и россиян братскими народами.

На следующий день президент Франции объяснил, что отказался использовать слово "геноцид", потому что "словесная эскалация" не поможет.

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