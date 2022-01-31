Нуланд о санкциях США против РФ в случае ее вторжения в Украину: "Будет нанесен сокрушительный удар"

Нуланд о санкциях США против РФ в случае ее вторжения в Украину: "Будет нанесен сокрушительный удар"

По словам Нуланд, несмотря на то, что международное сообщество призывает Кремль к дипломатии, "мы должны быть готовы к худшему".

США стремятся сохранить "стратегическую неопределенность" в вопросе санкций, которые будут введены против России в случае ее вторжения в Украину.

Соответствующее заявление заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд озвучила в интервью CBS News.

"Мы говорили о финансовых мерах, экспортном контроле, новых санкциях против российской элиты. Но если мы выложим их сейчас, то Россия сможет начать смягчение (последствий. — Ред.), а это для нас не имеет никакого смысла", — подчеркнула американский дипломат.

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По ее убеждению, "сдерживание работает лучше, когда есть небольшая стратегическая неопределенность". В то же время, продолжила Нуланд, администрация Джо Байдена активно сотрудничает с Конгрессом над соответствующим законодательным актом, согласование которого ожидается в ближайшее время.

"У нас был действительно сильный двухпартийный подход к поддержке Украины", — подчеркнула госсекретарь США.

По словам дипломата, несмотря на то, что международное сообщество призывает Кремль к дипломатии, "мы должны быть готовы к худшему".

Поэтому американская сторона предоставляет Украине защитное смертоносное оборудование, в частности противотанковое, противовоздушное и т.п., которое понадобится, если "Россия совершит эту большую ошибку и двинется в очень кровавую битву".

"Мы также работали с нашими европейскими союзниками над масштабным пакетом экономических санкций, так что если он (Владимир Путин. — Ред.) действительно пойдет против Украины, он остро это почувствует, как и российский народ с точки зрения экономики, — резюмировала Нуланд. — Им будет нанесен сокрушительный удар".

Заместитель госсекретаря США также остановилась на подготовке, продолжающейся на территории НАТО. "Мы несем священную и суверенную ответственность за защиту наших союзников по НАТО (…). Они также приближаются к границам наших балтийских союзников Польши, Румынии, Венгрии, поэтому мы должны быть готовы".

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