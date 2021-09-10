Нуланд заверила, что ситуация в Афганистане не влияет на стратегический интерес США к Украине

Нуланд заверила, что ситуация в Афганистане не влияет на стратегический интерес США к Украине

Она напомнила, что встреча глав государств состоялась буквально на следующий день после завершения операции по масштабной эвакуации из Афганистана.

Сложный процесс вывода американских сил из Афганистана и обеспечение эвакуации людей из этой страны никоим образом не влияет на стратегический интерес США к Украине, а также на углубление двустороннего взаимодействия.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-выступления на форуме YES, передает "Укринформ".

"Вы спрашиваете, означает ли ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся о нашем стратегическом интересе к Украине? Я думаю, что нет лучшего примера нашей неизменной приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским устремлениям Украины, чем недавний саммит, которой мы провели между президентами Байденом и Зеленским ", — отметила Нуланд.

По ее словам, встреча глав государств состоялась буквально на следующий день после завершения операции по масштабной эвакуации из Афганистана. Причем визит украинской делегации в столицу США имел очень насыщенную повестку дня, которая охватывала не только встречу президентов в Овальном кабинете.

Напомним

В Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

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