"Нужен мир через силу": глава Еврокомиссии указала на схожесть позиций США и ЕС в отношении Украині

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина есть и будет "частью нашей европейской семьи".

США и ЕС хотят прекратить кровопролитие и достичь мира, ведущего к суверенной и успешной Украине.

Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции.

"Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Трамп четко дал понять, что США твердо привержены миру через силу. Поэтому я верю, что, работая вместе, мы сможем обеспечить справедливый и крепкий мир. И есть много того, что Европа уже положила на стол. Это фактически исторические суммы [поддержки Украины — ред.]. В финансовом и военном плане общая поддержка составляет 134 млрд евро. Это эквивалентно 140 млрд долларов, что включает 52 млрд долларов военной помощи наравне с США", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что и США, и ЕС ввели жесткие санкции, существенно ослабившие экономику России.

"И мы собираемся сделать больше. Мы работаем с Украиной над их вступлением в ЕС, потому что Украина является частью нашей европейской семьи, и это ее будущее здесь, в Европе", – отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, представителей европейских кругов безопасности "смутили, а некоторых даже обеспокоили" комментарии высокопоставленных чиновников США в начале этой недели. Но прежде, чем делать выводы, нужно быть честными с собой.

"Нам нужно избегать возмущений и крика. Потому что, если мы прислушаемся к сути замечаний, мы не только понимаем, откуда они происходят, но признаем, что есть некоторые замечания, с которыми мы можем согласиться. США и ЕС хотят прекратить кровопролитие. Мы хотим справедливого и продолжительного мира. Такого, который ведет к процветающей суверенной Украине. И Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Путин говорит, что готов встречаться и говорить об окончании войны в Украине. Но глава ЕК отметила, что сначала он должен показать, что отказался от цели уничтожить Украину.

Читайте также: