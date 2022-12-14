"Нужен переходный период после войны": в Раде сообщили, когда в Украине могут провести выборы

Выборы в Украине во время военного положения, согласно законодательству, невозможны и даже после завершения войны потребуется время, чтобы подготовиться к их проведению.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

По мнению Корниенко, после окончания войны потребуется "переходный период" для проведения выборов. Он может занять 4-5 месяцев. Он направлен на то, чтобы упорядочить ситуацию со списками избирателей.

"Во время военного состояния нельзя проводить выборы. Но мы верим в ВСУ, в наши Силы обороны, в то, что они максимально быстро освободят всю нашу территорию, и мы сможем перейти в другой правовой режим регулирования. И тогда уже откроется путь к выборам ... После завершения военного положения будет очень трудно сразу провести выборы. Надо какой-то небольшой переходный период. И оно может быть разным для разных территорий", — пояснил Корниенко.

По словам Корниенко, есть ряд дискуссионных вопросов, которые нужно уже начинать обсуждать и проводить по крайней мере исследовательскую работу. В частности, он говорит, что нужно выяснить, как будут голосовать уехавшие за границу украинцы.

"Как проголосовать нескольким миллионам людей за границей – это действительно вопрос, потому что это трудно сделать на участках консульств. ЦИК и профильные международные организации уже нарабатывают определенные идеи. Но давайте победим – тогда будут выборы", – сказал он.

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Также, по словам Корниенко, есть некоторые трудности с территориями, которые были в оккупации. Например, когда Украина полностью уволит Донецк, Луганск, Крым, перед проведением выборов, говорит первый вицеспикер парламента, нужно будет выяснить и проверить, граждане какой страны находятся.

Корниенко выразил мнение, что для местных выборов нужно еще поработать над законодательством, чтобы обезопаситься от коллаборантов, которых там много, но не все они могут попасть под действие СБУ.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщала, что очередные выборы в Верховную Раду Украины должны были состояться 29 октября 2023 года, но из-за полномасштабного вторжения РФ теперь сложно спрогнозировать, когда будет голосование.

По ее словам, уже сейчас ряд проблем и дискуссионных вопросов в проведении предстоящих выборов. Речь идет, в частности, об использовании открытых списков и гендерной квоте женщин, голосовании внутренне перемещенных лиц и граждан, находящихся за границей.

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