Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин категорически отклонил призывы по поводу переговоров с Украиной о прекращении войны.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три близких к Кремлю источника.

Два собеседника издания заявили, что «Путин, вероятно, обострит войну». Один из них, регулярно встречающийся с президентом РФ, сказал о «высокой вероятности» эскалации в ближайшие месяцы.

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Reuters получило эти комментарии после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путин хочет окончания войны и что решение проблемы «ближе, чем люди думают».

Путин недавно упрекнул группу советников, предлагавших компромисс на основе прекращения огня вдоль нынешней линии фронта. Другой источник заявил, что Путин считает, что Россия скоро захватит Донбасс.

Как сообщил один из источников, регулярно встречающийся с Путиным, лидер Кремля считает получение контроля над регионом вопросом принципа, отметив, что российскому президенту «нужна какая-то победа».

Переговоры Украины с Россией — последние новости

Владимир Путин вряд ли начнет конструктивные мирные переговоры с Украиной, по меньшей мере, до февраля 2027 года, сообщали источники Financial Times 5 июля.

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По данным собеседника в Москве, вовлеченного в непубличные переговоры по прекращению войны, Путин продолжает сосредотачиваться на максималистских целях в Украине.

Высокопоставленные украинские чиновники, вовлеченные в мирные переговоры, сообщили FT, что российские переговорщики требуют от американской стороны, чтобы те добились от Киева согласия на значительные уступки. По словам чиновников, трехсторонние мирные переговоры при посредничестве США, вероятно, не возобновятся до конца лета.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором призвал закончить войну «в формате между вами и нами» и предложил личную встречу. Президент также отметил, что Киев готов полностью прекратить огонь ради переговоров и провести обмен военнопленными по принципу «всех на всех». Путин, как и ожидалось, отказался от личной встречи.

Впоследствии Зеленский снова обратился к Путину с предложением встретиться в Константиновке. Заклинание раздалось на фоне заявлений о захвате города. Однако диктатор и в этот раз не рискнул вылезти из бункера.

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Трехсторонние переговоры Украины, США и России были приостановлены в феврале 2026 года.

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