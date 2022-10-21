Нужна ли Китаю сильная Россия: Жданов заявил о большой смене мироустройства

Китай и США хотели бы видеть Россию сырьевым придатком.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что сильная Россия не нужна ни Китаю, ни США, им же выгодно, чтобы РФ вообще не была международным игроком.
Об этом Жданов сказал в эфире своего YouTube-канала.
"Идет сегодня большое изменение миропорядка, мироустройства – я бы даже так сказал. Соответственно, это мироустройство влечет передел сфер влияния. Си Цзиньпин в своей речи сказал о биполярном мире. То есть он надеется, что Китай и Соединенные Штаты станут основными гегемонами в этом мире. Штаты будут выступать как коллективный Запад, Китай будет как коллективная Азия или другая какая-то группа стран", – рассказал эксперт.
Он отметил, что в этом случае обеим сторонам – и Китаю, и США – выгодно, чтобы Россия вообще не была международным игроком.
"Чтобы Россия была страной среднего мира без ядерного вооружения и служила сырьевым придатком, разделенным между гегемонами этого мира, и не представляла никакой военной угрозы. Думаю, именно так Китаю желательно видеть Российскую Федерацию", – добавил Жданов.
Китай и Россия
Китай относится к России как к своему вассалу. Если в России начнутся процессы распада, Китай будет заинтересован в создании на ее землях нескольких марионеточных государств, убежден экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Однако пока Пекин незаинтересован в поражении Москвы в войне с Украиной.
Заметим, что хотя в США и не видят признаков того, что Китай помогает в войне России против Украины, в Еврокомиссии говорят, что Пекин и еще Турция помогают Москве обходить санкции.
Ранее Жданов прогнозировал, что через несколько лет южная часть восточной Сибири и Дальнего Востока негласно перейдут под юрисдикцию Китая.
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