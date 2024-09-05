"Нужна новая энергия": Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине

Кадровые обновления в правительстве обсудили на заседании фракции "Слуга Народа".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заявил, что Кабмин нуждается в "новой энергии".

Об этом рассказал собеседник "Суспільного", который был на заседании фракции "Слуга Народа" вечером 4 сентября.

По словам источника, на встрече речь не шла о дальнейшем трудоустройстве экс-министра юстиции Дениса Малюски, но Зеленский вспомнил, что он сам давно хотел перейти на другую должность.

Зеленский также отметил, что доволен работой экс-вицеп-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, поэтому предлагает ее повысить и "дать больше возможностей".

На фракции президент упомянул и о создании Министерства возвращения украинцев, впрочем, в отношении главы еще продолжаются собеседования, отметил источник.

Кадровые обновления в правительстве обсудили на заседании фракции "Слуга Народа" с участием президента Владимира Зеленского в среду, 4 сентября, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Как сообщил депутат, по результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций по усилению государства.

Напомним, 3 сентября сразу пять министров — Александр Камышин, Денис Малюска, Руслан Стрелец, Ирина Верещук и Ольга Стефанишина — подали в Верховную Раду заявления об отставке, а 4 сентября к ним присоединился глава МИД Дмитрий Кулеба.

Уже 4 сентября Верховная Рада Украины согласовала увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Парламент поддержал увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра юстиции Дениса Малюськи. Для увольнения Ирины Верещук не хватило голосов, а увольнения Дмитрия Кулебы на заседании не рассмотрели.

Премьер Денис Шмыгаль по предложению депутатской фракции "Слуга Народа" внес в Верховную Раду представление на назначение новых министров.

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