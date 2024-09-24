"Нужна только решительность": Зеленский в ООН рассказал, что приведет Украину к миру

Президент Украины на заседании Совбеза ООН обратился к Китаю, Бразилии и Индии.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Поэтому он обратился к Китаю, Бразилии, Индии и другим странам присоединиться к этому процессу.

Об этом глава государства сказал на заседании Совбеза ООН

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"Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира"., – сказал Зеленский.

Он отметил, что Устав ООН должен работать без исключений.

"Это процесс, который приведет нас к миру. К справедливому миру. Настоящему миру. Миру, который будет долговременным. Все мы уже знаем, как его достичь. У нас есть Формула мира. У нас есть Устав ООН. И у нас есть все силы, необходимые для воплощения этого в жизнь. Нужна только решительность", — подытожил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ООН рассказал, что Россия хочет атаковать три украинских АЭС.

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