"Нужно быть реалистичными": Джонсон предположил, что Россия может выиграть войну, и рассказал о помощи

"Нужно быть реалистичными": Джонсон предположил, что Россия может выиграть войну, и рассказал о помощи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 22 апреля, что у России есть "реалистические возможности" выиграть войну в Украине. Он также назвал ситуацию "непредсказуемой" на данный момент.

Глава британского правительства отметил, что президент России Владимир Путин имеет большую армию.

Об этом Джонсон рассказал журналистам в Нью-Дели, пишет CNN.

"У него (Путина – ред.) очень сложная политическая позиция, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это попытаться продолжать использовать свой ужасающий, шлифовальный подход под руководством артиллерии, пытаясь подавить украинцев", – рассказал премьер Великобритании.

"Сейчас он очень близок к обеспечению сухопутного моста в Мариуполе. Боюсь, ситуация на этом этапе непредсказуема. Мы просто должны быть реалистичными на этот счет", — заметил Джонсон.

Он подчеркнул, что "мы должны посмотреть, что еще мы можем сделать в военной сфере".

"Мы должны продолжать усиливать экономические санкции... и мы также должны изложить видение будущего Украины в архитектуре безопасности Европы", — рассказал глава британского правительства.

Напомним, 22 апреля в России заявили, что во время "второй фазы" войны планируют полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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