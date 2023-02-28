"Нужно десять тысяч раз подумать": Орбан высказался о вероятном вступлении Украины в НАТО

Премьер добавил, что его команда не будет голосовать за вступление в Альянс Финляндии и Швеции.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан осознает, что вопрос вступления Украины в НАТО рано или поздно всплывет. Но, он считает, Альянс должен "десять тысяч раз подумать" перед дальнейшим расширением.

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на слова премьер-министра.

"Мы должны десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не вовлекло Венгрию в войну", - отметил Орбан.

Он добавил, что это не касается вопроса вступления в НАТО Финляндии и Швеции. В то же время, премьер подчеркнул, что его команда не будет голосовать за вступление скандинавских стран в Альянс, ведь он убежден, что это станет новым шагом к эскалации.

Ранее мы сообщали, что у Орбана признали Россию агрессором в войне в Украине, но вину частично возложили на НАТО. В Офисе премьер-министра Венгрии считают, что российского нападения можно было бы избежать, если бы Альянс гарантировал, что Украина в долгосрочной перспективе не вступит в НАТО.

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