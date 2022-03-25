"Нужно искать мир", — Зеленский о важных обращениях и телефонных звонках в течение дня

"Нужно искать мир", — Зеленский о важных обращениях и телефонных звонках в течение дня

Президент Украины выступил на саммитах НАТО, Большой семерки и ЕС.

24 марта было насыщено обращениями президента Украины Владимира Зеленского к лидерам мира. В частности, в формате видеосвязи он выступил на саммитах НАТО, Большой семерки и Евросоюза.

"Я сделал несколько важных обращений к участникам саммита НАТО, саммита Большой семерки и к саммиту лидеров Европейского Союза, к парламенту Швеции. Все это ради поддержки для нашего государства, оно нам нужно для нашей защиты. Говорил с президентом Литвы господином Науседой, премьер -министром Израиля Беннетом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Все ради того, чтобы Россия поняла одно — нужно искать мир. России тоже нужно искать мир. Проинформировал президента Египта о текущей ситуации", — сказал Зеленский в ночном видеообращении 25 марта.

Он напомнил, что война, с которой в Украину ворвалась Россия, длится уже месяц.

"30-й день. Это уже месяц. Если бы Россия знала, что их ждет у нас такое, я уверен, они точно побоялись сюда идти. За этот месяц мы удержали все основные направления российских ударов. Мир применил разрушительные санкции. Мы работаем дальше, договариваемся еще о новых", – отметил Зеленский.

"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы" – Владимир Зеленский

Напомним:

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