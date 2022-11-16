"Нужно избежать эскалации": в Китае отреагировали на падение ракет в Польши

Китай призвал к "спокойствию" после падения ракет в польском селе вблизи границы с Украиной.

Об этом заявила спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге для СМИ в среду, 16 ноября.

"В текущей ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность во избежание эскалации ситуации", — сказала она СМИ.

Следует отметить, что Китай является ключевым союзником России. Широкомасштабную войну в Украине, начатая Путиным 24 февраля, страна открыто так и не осудила.

Падение ракет в Польше

15 ноября на территории Польши в селе Пшеводуве Люблинского воеводства упали ракеты, в результате чего погибли два человека, продолжается расследование.

Польский МИД подтвердил, что это действительно ракеты производства РФ.

Польский лидер Анджей Дуда на брифинге заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету". Дуда предупредил, что польские войска и Североатлантиный альянс находятся в готовности.

В свою очередь президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Впрочем, он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил сомнение в причастности России к падению ракет в Польше. Турецкий лидер говорит, что у него "создается общее впечатление, что эта ракета не российского производства". По его мнению, если Россия что-то сказала, то это, мол, правда.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары по территории Польши – не случайность, а сознательно спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел экстренную встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами НАТО по падению ракет в Польше. Лидеры пообещали помочь с расследованием Польшей падения ракет и будут "поддерживать тесную связь, чтобы определить следующие шаги в ходе расследования".

В связи с инцидентом в Польше повысили боеготовность военных, а сегодня, 16 ноября, созывают СНБО.

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