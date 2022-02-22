"Нужно немедленно остановить вторжение в Украину": в Польше призвали прекратить экономические отношения с агрессором

"Нужно немедленно остановить вторжение в Украину": в Польше призвали прекратить экономические отношения с агрессором

В Польше призвали прекратить экономические отношения с государством-агрессором.

Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля провел заседание с польскими министрами, отметив, что нужно немедленно остановить вторжение России на территорию Украины.

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Об этом сообщает польское издание Оnet.pl.

В своем выступлении после встречи с министрами Анджей Дуда подчеркнул, что Польше нужно поговорить о своей архитектуре безопасности и сделать все, чтобы остановить вторжение в Украину.

"Сегодня российская армия находится в Беларуси, и есть много признаков того, что она может не уйти. Это требует от нас ответных шагов по оборонной политике, а также, по нашему мнению, действий со стороны Североатлантического альянса", — сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что восточное направление НАТО следует укреплять.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что прочность России основывается на сырье, являющемся двигателем ее экономики. По его словам, следует переосмыслить вопросы, связанные с санкциями, а также сырьем и климатической политикой. Он подчеркнул, что невозможно, чтобы в Украине гибли люди, а Запад продолжал вести дела с Россией.

"Нельзя вести дела с агрессором ", – сказал Моравецкий.

Лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский добавил, что сейчас цивилизованный мир должен спасти Украину.

"Польша должна быть в безопасности, Украина должна быть спасена, потому что это стратегический интерес всей Европы. Это тоже вопрос международного права", — сказал Качиньский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2 " после признания Россией террористических организаций "Л/ДНР".

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