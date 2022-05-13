"Нужно терпение": в Швеции и Финляндии отреагировали на протест Эрдогана по поводу их вступления в НАТО

"Нужно терпение": в Швеции и Финляндии отреагировали на протест Эрдогана по поводу их вступления в НАТО

Представители Швеции и Финляндии заявили, что для них были неожиданными слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу их вступления в НАТО. Однако в этих странах уверены, что все вопросы можно решить.

Так, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что только недавно несколько раз виделась со своим турецким коллегой.

Об этом пишет SVT.

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они (турки – ред.) нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30-ти стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран", – заявила Линде.

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В то же время глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его турецкий коллега положительно отреагировал на членство в Альянсе обоих государств.

"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", – заверил финский министр.

Напомним, Эрдоган заявил, что не смотрит положительно на намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО и назвал эти государства убежищем для "террористических организаций".

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