Нужно указание от Путина: Кулеба рассказал, как Лавров избегает встречи глав МИД стран "нормандского формата"

Нужно указание от Путина: Кулеба рассказал, как Лавров избегает встречи глав МИД стран "нормандского формата"

Украинская сторона пока не получала сигналов с РФ о готовности к встрече глав МИД стран "нормандского формата".

Украина готова к встрече министров иностранных дел лидеров стран "нормандской четверки", впрочем пока никаких сигналов от Москвы не поступало.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 13 октября.

По словам Кулебы, в течение года немецкий или французский министры иностранных дел спрашивали у него о готовности к встрече в "нормандском формате" на уровне глав МИД. Кулеба уточнил, что каждый раз высказывал им свою готовность.

"Но каждый раз эта встреча не проходила за того, что министр Лавров ее всячески избегает", — рассказал Кулеба.

Кулеба также добавил, что если результатом последнего разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным действительно станет четкое указание от главы Кремля министру иностранных дел Сергею Лаврову принять участие во встрече министров, и он это сделает, то украинский министр будет "готов к этому разговору".

"Поэтому, ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов мы не получали. Как только они там определятся, мы будем готовы к такой встрече", — добавил глава МИД Украины.

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