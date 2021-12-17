"Нужно все это убрать": Москва призвала НАТО "дать заднюю" к позициям 1997 года

Позиция Москвы состоит в том, что необходимо убрать все военные объекты, якобы появившиеся вблизи России за последние годы.
Министерство иностранных дел России призвало НАТО вернуться к позициям 1997 года.
Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
Сообщается, что Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении в состояние, существовавшее на момент заключения Основного акта Россия-НАТО.
Во время брифинга 17 декабря Рябков, отвечая на вопросы о требованиях России от США, заявил, что в последние годы вблизи российских границ вроде бы появилось слишком много объектов.
"Мне нужно было взять карты, чтобы отметить флажками и кружками все те объекты, которые появились поблизости от наших границ за все последние годы, и стрелками нарисовать, где кто летает, на каких самолетах, и какие корабли проходят", — заявил заместителя главы МИД России.
По словам Рябкова, позиция Москвы состоит в том, что "надо все это убрать и возвратиться к позициям 1997 года".
Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.
Следовательно, Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от приема Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".
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