"Нужно все это убрать": Москва призвала НАТО "дать заднюю" к позициям 1997 года

"Нужно все это убрать": Москва призвала НАТО "дать заднюю" к позициям 1997 года

Позиция Москвы состоит в том, что необходимо убрать все военные объекты, якобы появившиеся вблизи России за последние годы.

Министерство иностранных дел России призвало НАТО вернуться к позициям 1997 года.

Об этом пишет российский Интерфакс со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

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Сообщается, что Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении в состояние, существовавшее на момент заключения Основного акта Россия-НАТО.

Во время брифинга 17 декабря Рябков, отвечая на вопросы о требованиях России от США, заявил, что в последние годы вблизи российских границ вроде бы появилось слишком много объектов.

"Мне нужно было взять карты, чтобы отметить флажками и кружками все те объекты, которые появились поблизости от наших границ за все последние годы, и стрелками нарисовать, где кто летает, на каких самолетах, и какие корабли проходят", — заявил заместителя главы МИД России.

По словам Рябкова, позиция Москвы состоит в том, что "надо все это убрать и возвратиться к позициям 1997 года".

Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Следовательно, Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от приема Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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