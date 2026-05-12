Нужно выдвигать жесткие ультиматумы: дипломат о переговорах с Путиным
Европе следует отказаться от мягкой политики по Кремлю.
В ЕС начали работу над планом по возможным переговорам с Россией, и этот процесс должен стартовать не с компромиссов, а с конкретных требований к Кремлю.
Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Эспрессо.
«Сейчас тенденция к тому, что путинский режим обречен, уже понятна всем. Кая Каллас объявила, что в конце месяца состоится совещание по выработке европейского подхода к переговорам, и надеюсь, что наконец европейцы не будут заглядывать в рот Путину, а четко и ясно сформулируют требования для того, чтобы он еще, возможно, какой-нибудь короткий период времени продержался», — отметил Огрызко.
В то же время дипломат подчеркнул, что Европе следует отказаться от мягкой политики в отношении Кремля.
«Иначе нужно выдвигать Путину ультиматум, уже достаточно играть в эти либерально-демократические игры. Для Путина они ничего не означают, кроме того, что он воспринимает это как слабость Европы», — сказал он.
По словам Огрызко, сейчас сложился подходящий момент для жесткой позиции по отношению к России. Он также призвал не соглашаться на навязываемый Кремлем формат переговоров.
«Надо не идти на поводу у Путина и не принимать тех, кого он назначит на переговоры — это полный маразм, но это традиция российской дипломатии. Россияне очень любят назначать переговорщиков, принимающих их сторону», — объяснил дипломат.
Огрызко также выразил надежду, что Украина присоединится к подготовке совместного плана требований к России.
«Вместо этого следует отработать действительно конкретный план требований. Надеюсь, что и Украина присоединится к подготовке такого плана, чтобы Путину четко и ясно сказать: или ты убираешься из Украины, и на этом мы ставим точку, или тебе конец. То есть, следует формулировать дело именно так», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не может быть переговорщиком от Евросоюза по завершению войны в Украине.
Мы ранее информировали, что доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга заявил, что Россия рассматривает сам факт участия в мирных переговорах как уступку.