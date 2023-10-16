"Нужно выставить Россию за дверь" – Кулеба о главном условии спасения ОБСЕ

Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Российская Федерация – главная угроза для Европы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости исключить Россию из состава ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.), назвав ее – главной угрозой для Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве 16 октября.

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри. Я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за дверь ОБСЕ и за дверь Европы. Так будет лучше для всех", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что Россия сейчас "убивает" ОБСЕ и добавил, что "легко себе представляет" эту организацию без РФ.

Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл в Киев утром 16 октября.

Напомним, в июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией.

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