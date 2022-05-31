"Нужны мирные решения": в России заявили о желании прекратить "гражданскую войну" в Украине

"Нужны мирные решения": в России заявили о желании прекратить "гражданскую войну" в Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова провести переговоры и подписать мирное соглашение, которое прекратит якобы гражданскую войну в Украине.

Матвиенко также пожаловалась, что не видит такой обратной реакции со стороны Киева.

Об этом спикер Совета Федерации заявила на встрече с президентом Мозамбика 31 мая, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такой обратной реакции со стороны Киева", – сказала Матвиенко.

Она также повторила утверждение российской пропаганды о том, что РФ будто бы могла быстро завершить "специальную военную операцию" в Украине, "но тогда бы были жертвы среди мирного населения".

Матвиенко поделилась выдумками о том, что якобы главной задачей "спецоперации" было уничтожение вооружения в Украине и заключение договора о внеблоковом и безъядерном статусе государства.

Спикер Совета Федерации рассказала, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию" – когда РФ отвела войска от Киева и Харькова. По словам чиновницы, соглашение не разрешили подписать "те, кто осуществляют внешнее управление".

Напомним, 30 мая пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть трехсторонний формат переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Какие условия получения лендлиза - госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в ТСН

Читайте также: