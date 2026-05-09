Нынешний парад стал символом уязвимости Путина: NYT о том, что будет с Россией дальше

Российский диктатор Путин превратил ежегодный парад 9 мая в честь победы Советского Союза над нацистской Германией в краеугольный камень российского патриотического ритуала. Танки и ядерные пусковые установки проезжают по Красной площади, демонстрируя военную доблесть и праведную гордость, которые Кремль использует для оправдания великодержавной позиции страны по отношению к Западу. В этом году парад подчеркивает момент слабости Путина.

Об этом пишет The New York Times.

Москва находится под усиленной охраной, поскольку Украина наносит ущерб России ударами дальнобойных беспилотников и ракет. На параде в субботу не будет привычных ракет и демонстрирующих силу бронетехники. Только военнослужащие российских военных академий пройдут по самой известной площади России.

Российские власти, похоже, разоблачили себя, признав, что усиленные меры безопасности преследуют цель защитить Путина. В начале этой недели российский диктатор безуспешно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о прекращении огня в день парада.

Затем, в пятницу вечером, в указе, окрашенном насмешливым юмором, Зеленский заявил, что Украина «позволит» России провести мероприятие, если не нападет на нее.

Сокращенный парад, происходящий в самый высокий момент российского календаря, усиливает ощущение, что Москва и другие крупные города больше не могут быть изолированы от войны.

Резкие отключения интернета, которые службы безопасности изображают как необходимые меры, разозлили россиян. После лет роста, вызванного войной, российская экономика сокращается, а дефицит бюджета страны достигает рекордно высоких показателей.

На передовой российская армия почти не продвигается, что делает перспективу победы еще более отдаленной, чем когда-либо. Более чем четыре года спустя Россия все еще пытается захватить Донбасс, что, по ее словам, является ее главной целью. Во время второй мировой войны Советский Союз победил Германию за меньшее время.

«С начала года произошел определенный оползень, который мы еще не полностью осознаем», — сказала Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия. «Это оползень заключается в том, что непублично, и в меньшей степени публично, говорят о том, что всем это надоело».

«Все, что происходит сегодня с точки зрения безопасности, является следствием того, что правительство чувствует себя уязвимым. Удивительно, что он проводит парад в такой ситуации», — добавила Станова.

Но отмена парада сделала бы Путина еще слабее. Перед парадом Кремль приложил немало усилий, чтобы обеспечить безопасность мероприятия.

Блокировка мобильного интернета, который, по словам России, Украина использует для управления дронами, привела к остановке цифровых функций Москвы. Это лишило москвичей современных удобств, долгое время служивших источником местной гордости, и усилило растущее раздражение.

Подобные ограничения были введены год назад, когда Путин принимал группу иностранных лидеров, включая китайского лидера Си Цзиньпина, представляя Москву как центр растущего незападного мирового порядка.

Но в то время многие россияне надеялись, что президент Трамп вскоре выступит посредником в прекращении войны, что сделает их более готовыми терпеть ограничения.

Сегодня настроение в российской столице разительно отличается, сказал Илья Гращенков, московский политический аналитик.

«Путин говорит, что не намерен прекращать это до победы. Это убивает надежду», — сказал Гращенков

По словам эксперта, российские элиты ожидают план выхода Путина из войны в Украине.

«Но пока есть только намеки — и они вызывают беспокойство в элит», — сказал эксперт и добавил, что одной из возможностей является переход к постоянному военному положению и «превращение России в нечто вроде Ирана или Северной Кореи».

В последние четыре года Путин пережил многочисленные кризисы, которые привели к прогнозам о неизбежном крахе его правления.

И все же Путин сохранял чувство стабильности дома, пока его армия продолжала продвигаться вперед, удерживая инициативу после неудачного контрнаступления Украины в 2023 году и медленно, но неуклонно захватывая земли на Донбассе.

В четверг Юрий Ушаков, помощник Путина по внешней политике, заявил, что Украина должна вывести войска из Донбасса как условие для прекращения огня и мирных переговоров.

Российская экономика годами также не опровергала прогнозы о неизбежном крахе. Сначала она росла после вторжения, подпитывавшегося приливом наличных денег, связанным с войной, который поднял уровень жизни до самого высокого уровня в постсоветской истории.

Этот импульс потерпел крушение в прошлом году, и Россия сейчас стоит на грани кризиса из-за высоких процентных ставок и западных санкций, которые ограничили доходы от экспорта энергоносителей.

«Впервые мы сталкиваемся с серьезным экономическим спадом», — сказал российский эксперт Гращенков.

Путин может пойти до конца

Но госпожа Станова, аналитик по вопросам России, предостерегает, что то, что казалось бы текущей слабостью и уязвимостью Путина, на самом деле может отражать его терпение переживать штормы. По ее словам, в любой момент он может решить эскалировать военные усилия России, возможно, проведя еще одну принудительную мобилизацию или изъяв активы для финансирования армии, что изменит нарратив слабости.

«Никто не знает границ, при которых Путин может ударить по столу переговоров и сказать: „Довольно“, — сказала Станова. — Он может терпеть очень долго. А потом предупреждает о чем-то и делает это как это было с войной».

