NYT раскрыла роль друга Резникова в примирении Залужного и Милли

Валерий Залужный / © Associated Press

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Из-за напряженных отношений между экс-главнокоммандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, Залужный мог игнорировать звонки Милли. Для налаживания контактов между ними привлекли старого друга тогдашнего министра обороны Алексея Резникова.

Об этом говорится в расследовании New York Times.

Во время телефонных бесед с Валерием Залужным Марк Милли высказывал сомнения в некоторых запросах Украины на вооружение, а также давал советы по боевым действиям, опираясь на спутниковые данные. В ответ Залужный часто прерывал разговоры, а затем начал полностью игнорировать звонки Милли.

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В Пентагоне пытались продолжить коммуникацию между Валерием Залужным и Марком Милли, создав сложную цепную сеть. Сначала помощник Милли звонил по телефону генералу Национальной гвардии Калифорнии Дэвиду Болдуину, который связывался с Игорем Пастернаком. Пастернак, в свою очередь, обращался к Алексею Резникову, чтобы помочь наладить связь между военными руководителями.

После этого Резников убеждал Залужного возобновить разговоры с Милли: «Я знаю, что ты злой на Милле, но ты должен ему позвонить».

Напомним, ранее мы писали еще о том, что Залужный рассказывал, почему Альянс не будет гарантировать безопасность Украины.