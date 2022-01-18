NYT сообщила об "эвакуации" дипломатов РФ из Украины: в Киеве и Москве опровергли информацию

NYT сообщила об "эвакуации" дипломатов РФ из Украины: в Киеве и Москве опровергли информацию

В МИД Украины говорят, что не получали от РФ информацию об эвакуации дипломатов.

Американская газета The New Yourk Times сообщила о том, что Россия, мол, начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины. Впрочем, эту информацию опровергают и в МИД Украины, и в МИД РФ.

Информацию об эвакуации российских дипломатов со ссылкой на источники опубликовала газета The New Yourk Times 18 января.

По данным журналистов, якобы 5 января Украину покинули 18 человек — преимущественно дети и жены российских дипломатов. Также указывается о якобы 30 человеках, которые выехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове в последующие дни. Дипломатам РФ в других украинских городах якобы приказано готовиться к отъезду.

Среди возможных причин газета назвала три: пропаганда, хитрость и подготовка к возможному вторжению.

Однако спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Министерство не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины.

"Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. В свою очередь, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ", — сказал Николенко.

По его словам, на территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

"Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России", — добавил он.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел РФ также опровергают информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. В Москве утверждают, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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