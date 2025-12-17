NYT: США и Европа согласовали проект гарантий безопасности для Украины: что он предусматривает

Переговоры в Берлине / © Владимир Зеленский

Американские и европейские дипломаты, которые в течение двух дней проводили переговоры с украинским руководством в Берлине, согласовали два документа, определяющих будущие гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщили чиновники, ознакомленные с проектами документов, пишет The New York Times .

По их словам, эти документы должны стать основой более широкого соглашения о прекращении огня в полномасштабной войне, которое длится почти четыре года. В то же время, они призваны убедить Украину пойти на территориальные уступки и отказаться от перспективы полноправного членства в НАТО.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что стороны достигли «реального и конкретного прогресса» благодаря согласованным позициям Украины, Европы и США. Однако она признала, что всеобъемлющее прекращение огня остается маловероятным, в частности из-за отсутствия России за столом переговоров.

позиции сторон

Любое мирное соглашение, отмечают дипломаты, потребует серьезных уступок либо от президента Украины Владимира Зеленского, либо от главы Кремля Владимира Путина. Если Зеленский выражает обеспокоенность территориальными компромиссами, то Путин, по оценкам западных чиновников, вообще не демонстрирует гибкости в своих требованиях.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на передаче Украине еще не оккупированной части Донбасса и категорически возражает против размещения войск стран НАТО на украинской территории.

Два ключевых документа

Первый документ содержит общие принципы безопасности. По словам американских и европейских чиновников, по своей логике он приближается к гарантиям, подобным статье 5 НАТО, предусматривающей коллективную защиту в случае нападения.

Второй документ, так называемый военно-оперативный (mil-to-mil), содержит детальные механизмы взаимодействия между Вооруженными силами Украины, США и европейскими партнерами. Он описывает конкретные действия в случае предстоящих попыток России снова захватить украинские территории.

Документы не обнародованы, однако, по словам источников, они содержат четкие инструкции по сдерживанию России и наказанию в случае новой агрессии. Владимир Зеленский отметил, что каждая страна-партнер уже понимает свой уровень участия от предоставления разведданных до размещения военных на территории Украины.

Армия в 800 тысяч и европейские войска

Приоритетом плана является формирование украинской армии численностью около 800 тысяч военных в мирное время с современным вооружением и подготовкой. В настоящее время во время войны численность ВСУ достигает почти 900 тысяч человек. Для сравнения, в Германии около 180 тысяч военных.

Документ также предусматривает размещение европейских сил на территории Украины — преимущественно на западе страны, вдали от линии прекращения огня. Их задачей станет защита воздушного и морского пространства и дополнительное сдерживание России. Инициативу координируют Франция и Великобритания в рамках так называемой Коалиции желающих, в которую входит около 30 стран.

Роль США

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не будет направлять американские войска в Украину. Соединенные Штаты планируют обеспечить масштабную разведывательную поддержку: мониторинг режима прекращения огня, выявление подготовки новых атак, проверку выполнения обязательств Россией и предотвращение провокаций и «фальшивых флагов».

В совместном заявлении европейских лидеров отмечается, что США возглавят механизм международного мониторинга и верификации прекращения огня с целью раннего предупреждения о возможной новой агрессии.

Владимир Зеленский ожидает, что окончательные версии документов будут подготовлены в ближайшие дни, после чего американская сторона передаст их России и продолжит консультации с Украиной.

Напомним, накануне вечером, 15 декабря, в немецком Берлине завершился двухдневный саммит по Украине, участие в котором приняли президент Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Пока мир в Украине «ближе, чем когда-либо» , а на Западе говорят о «конце войны».