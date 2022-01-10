Нюансы протестов в Казахстане и ожидания переговоров с РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в регионах страны. Читать дальше –>
- Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султан прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами и иностранцами. Читать дальше –>
- Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение. Читать дальше –>
- Первый замгоссекретаря США Венди Шерман предупредила замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что Вашингтон готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран. Читать дальше –>
- Компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Читать дальше –>