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Нюансы протестов в Казахстане и ожидания переговоров с РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Нюансы протестов в Казахстане и ожидания переговоров с РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в регионах страны. Читать дальше –>
  • Вечером 9 января в международный аэропорт "Борисполь" из столицы Казахстана Нур-Султан прибыл рейсовый самолет с 33 украинцами и иностранцами. Читать дальше –>
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение. Читать дальше –>
  • Первый замгоссекретаря США Венди Шерман предупредила замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что Вашингтон готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран. Читать дальше –>
  • Компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Читать дальше –>

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