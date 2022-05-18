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Нюансы с расширением НАТО и продолжение эвакциации бойцов из "Азовстали": главные новости ночи 18 мая

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Нюансы с расширением НАТО и продолжение эвакциации бойцов из "Азовстали": главные новости ночи 18 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 18 мая:

  • Администрация США убеждена, что, несмотря на заявления Турции о нежелании поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, консенсус в этом вопросе будет найден. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Читать дальше –>
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу позицию его страны по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс. Читать дальше –>
  • Украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе российские кафиры вывезли в колонию в Оленовке, которая находится под контролем боевиков так называемой "ДНР". Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца. Читать дальше –>
  • Увольнения защитников "Азовстали" курируют украинские военные и разведчики. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 17 мая. Читать дальше –>
  • Появилось фото сделанное в автобусе, вероятно во время дороги в колонию Оленевки, которую контролируют боевики так называемой "ДНР". Соответственно, фото опубликовало издание Associated Press. Читать дальше –>

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