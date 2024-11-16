О чем будет говорить Байден на последней встрече с Си Цзиньпином – СМИ

Это будет последняя официальная встреча Байдена с Си Цзиньпином.

Американский президент Джо Байден планирует оказать давление на китайского лидера Си Цзиньпина во время их последней встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более двух месяцев до того, как Байден покинет свой пост президента.

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По информации СМИ, Байден использует последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отказать Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России против Украины.

Также анонимные источники отметили, что действующий президент США во время последней встречи будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасную ситуацию в отношениях с Северной Кореей.

Напомним, Зеленский призвал мир справедливо отреагировать на военных КНДР в РФ.

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