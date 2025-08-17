О чем договорились Трамп и Путин на Аляске: детали от Виткоффа

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин договорились на Аляске о надежных гарантиях безопасности для Украины. В США их назвали "революционными".

Об этом сказал спецпредставитель США Стив Виткофф, пишет Clash Report.

"Мы согласились на надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал революционными", - заявил он.

Как добавил Виткофф, в Штатах не надеялись, что хоть немного приблизятся к согласию на защиту вроде статьи 5 (устава НАТО – ред.) от Соединенных Штатов, задокументированного согласия от РФ не претендовать на другие территории ни одного другого европейского государства и не нарушать их суверенитет, когда мирное соглашение будет мирным соглашением.

«Так что мы договорились об этом, и было еще многое другое. Вот что сказал президент Трамп, идя на встречу», – отметил посланник.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не исключает возможности прекращения огня в Украине в рамках более широкого мирного соглашения с Россией. По его словам, дополнительные санкции вряд ли заставят Владимира Путина пойти на уступки, так что главный акцент делается на дипломатии.

"Полное мирное соглашение - это лучший способ положить конец войне сейчас, даже если для этого придется временно согласиться на прекращение огня", - сказал Рубио.

При этом он признал, что Россия пока не демонстрирует готовность.