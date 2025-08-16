О чем говорили Трамп и Путин во время встречи в аэропорту Анкориджа: появились подробности

Путин и Дональд Трамп

Специалист по чтению по губам рассказал, о чем говорили президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин на взлетной полосе в Анкоридже, Аляска, перед началом переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом пишет Daily Mail.

Лидеры впервые за шесть лет пожали руки на авиабазе «Элмендорф», после чего сели в одну автоколонну для поездки на встречу.

По словам эксперта, первое слово Трампа было «Наконец-то». Далее он сказал: «Вы добрались, это прекрасно и я рад вас видеть».

Путин ответил: «Я здесь, чтобы помочь вам», на что Трамп в шутливой манере добавил: «Я помогу вам».

Российский диктатор якобы пообещал «положить этому конец», если его попросят.

Затем Трамп спросил российского лидера, хочет ли он «инсайд». Путин ответил: «Дай мне инсайд».

«Это грузовое горючее», — ответил Трамп. Что именно они имели в виду, осталось непонятным.

На трибуне Трамп предложил Путину пожать руку «для хорошего впечатления».

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил российского диктатора Путина на Аляске красной дорожкой на взлетной полосе, военным пролетом, дружескими рукопожатиями и короткой поездкой на своем президентском лимузине.

Позже стало известно, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.