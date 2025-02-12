О чем говорили Трамп и Зеленский: появились новые детали

Глава государства Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров шла речь о немедленном начале работы команд, касающейся окончания войны.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона 12 февраля.

"Не так давно закончился этот разговор, он был достаточно предметным. Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа", — сообщил он.

По словам Ермака, разговор руководителей был "действительно хорошим" и "очень конкретным".

"Президент Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. он очень настроен сделать все, чтобы война РФ против Украины закончилась. Он задавал вопросы президенту, говорил о своей позиции", — добавил Ермак.

Он отметил, что президенты Украины и США договорились немедленно начать работу команд, в которые войдут, в частности, госсекретарь Марко Рубио, советник по вопросам нацбезопасности Майкл Волц.

"И Трамп об этом заявил в своем официальном твите. Что это будут в первую очередь госсекретарь Рубио, советник по вопросам нацбезопасности Уолц и также будет вице-президент Вэнс", — добавил Ермак.

С двумя из них Зеленский и украинская делегация встретятся в Мюнхене уже через сутки.

"И это будет уже предметный разговор, когда команды уже начнут нарабатывать планы по конструкции по завершению этой войны", — добавил Ермак.

Напомним, что сразу после разговора с диктатором Путиным президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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