О чем говорили Трамп, Макрон и Зеленский в Ватикане: несколько фраз прочитали по губам — The Sun

Макрон, Трамп и Зеленский в Ватикане / © Офис президента Украины

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Перед началом встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в базилике Святого Петра в Ватикане, рядом с лидерами США и Украины, были президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

Как сообщает издание The Sun, американский президент перед личным разговором с Зеленским сказал несколько фраз французскому лидеру.

На опубликованных кадрах с места встречи видно, что Макрон обнимает президента Украины, а затем Трамп отводит президента Франции в сторону и что-то ему говорит.

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Никола Хиклинг, профессионально занимающаяся чтением по губам, проанализировала общение между мировыми лидерами.

По ее словам, Трамп сказал Макрону: «Ты здесь не имеешь прав, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, ты не должен быть здесь».

«Зеленский кивает в знак согласия, а стоящий перед камерой викарий поворачивает голову в сторону, глядя озабоченно тем, что они услышали», — прокомментировала следующие события Хиклинг.

Читательница по губам также проанализировала видео с очной встречи Зеленского и Трампа.

По ее словам, украинский президент сказал: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не так».

Трамп ответил: «Это очень интересная стратегия. У вас есть заверения».

Ранее издание Sky News проанализировало фото разговора Трампа и Зеленского, отметив, что он выглядел напряженным.

После встречи в базилике Святого Петра, Зеленский заявил, что встреча была хорошей и может стать исторической.

Напомним, в Белом доме прокомментировали встречу Зеленского и Трампа в Ватикане, назвав ее продуктивной.