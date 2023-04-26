О чем говорили Зеленский и Си Цзиньпин: новые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Разговор длился почти час, его темой был план КНР по завершению войны РФ против Украины.

В Пекине говорят, что инициатором была украинская сторона. МИД КНР подчеркнул, что "Китай последователен и четок в своей готовности развивать двусторонние отношения с Украиной".

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Си Цзиньпин, в частности, заявил, что в вопросе "украинского кризиса" находится на стороне мира. Основная позиция Пекина состоит в содействии мирным переговорам. КНР намерена отправить в Украину и сопредельные страны специального представителя по делам Евразии для "углубленного общения по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Зеленский назвал диалог с главой КНР долгим и содержательным, однако деталей разговора не сообщил.

"Провел долгий содержательный телефонный разговор с председателем Си Цзиньпином. Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", — отметил Зеленский.

Си Цзиньпин поддерживает диалог с Зеленским и Путиным

Владимир Зеленский 25 марта сообщил, что через дипломатические каналы передал свое пожелание поговорить с Си Цзиньпином. Впрочем, президент Украины скептически отнесся к предложению КНР из 12 пунктов, заявив, что на первое место нужно поставить "уважение к суверенитету и территориальной целостности".

Зеленский сообщил также, что пригласил Си Цзиньпина посетить Украину.

По данным издания Financial Times, Евросоюз настаивал на диалоге Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским после того, как лидер Китая посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным.

20 марта Си Цзиньпинь приезжал в Москву. Одними из ключевых тем переговоров с Путиным были война РФ против Украины и китайский мирный план. Путин во время визита Си Цзиньпина заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по "украинскому урегулированию" и намекнул на готовность к переговорам.

Эксперты выражали опасения, что Си и Путин договорятся о поставках России китайского оружия. Впрочем, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Китай не намерен предоставлять оружие стране-агрессору.

В свою очередь, в МИД Украины рассчитывают, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

Переговоры на фоне дипломатического скандала

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина произошел на фоне свежего дипломатического скандала. 21 апреля посол Китая во Франции Лу Шае оскандалился из-за заявления о принадлежности оккупированного Крыма. На вопрос о том, украинский ли Крым посол ответил: "Это зависит от восприятия этой проблемы. Есть история. Крым сначала был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР". Также китайский дипломат заявил, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном праве".

В ответ европейские парламентарии направили открытое письмо в МИД Франции с просьбой объявить Лу Шае персоной нон грата. Как подчеркнули авторы документа, не дело Китая или другой страны подвергать сомнению суверенитет других.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания посла Китая по поводу сомнительного статуса бывших советских стран.

Китайское посольство в Париже было вынуждено оправдываться, что Лу Шае "выразил личную точку зрения", которую не стоит преувеличивать. Пекин также заверил, что "уважает суверенный государственный статус" стран бывшего СССР.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил возмущение словами китайского дипломата насчет "абсурдной версии истории Крыма".

"Хотите быть большим политическим игроком — не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", — подчеркнул Подоляк.

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