О чем хотят договориться на Саммите мира: Bloomberg назвал три основных пункта

По информации Bloomberg, на Саммите мира могут договориться о дальнейшем "привлечении представителей РФ".

Саммит мира в Швейцарии может открыть двери для предстоящих переговоров с Россией.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Целью саммита будет проложить путь к привлечению российских чиновников к предстоящим переговорам – после достижения договоренностей относительно ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращения похищенных детей. Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось издание.

"Мы, таким образом, договорились предпринять конкретные шаги, которые могут служить мерами по укреплению доверия в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", – сказано в проекте документа, который может быть изменен в ходе переговоров.

По информации издания, цели Саммита мира в Швейцарии из-за попыток обеспечить участие как можно большего количества лидеров сузились по сравнению с украинской Формулой мира с 10 пунктов до трех.

Три основных принципа, изложенные в проекте:

Ядерные энергетические объекты должны быть безопасными, а любая угроза применения ядерного оружия неприемлема. Ядерные установки, включая Запорожскую АЭС, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами, установленными МАГАТЭ.

должны быть безопасными, а любая угроза применения ядерного оружия неприемлема. Ядерные установки, включая Запорожскую АЭС, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами, установленными МАГАТЭ. Продовольственная безопасность не должна быть оружием и гарантироваться свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам своей сельскохозяйственной продукции.

не должна быть оружием и гарантироваться свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь доступ к третьим сторонам своей сельскохозяйственной продукции. Все пленные во время войны должны быть освобождены, включая всех депортированных и незаконно перемещенных детей и гражданских лиц.

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Украина и ее союзники пытались заручиться полной поддержкой этого процесса, прежде всего, со стороны Китая. Однако Пекин дал понять, что не будет на встрече.

Степень участия других ключевых стран, таких как Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия остается непонятной.

Напомним, Саммит мира состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от города Люцерн.

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