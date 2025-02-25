О чем идет речь в соглашении о полезных ископаемых между США и Украиной — в Axios сообщили детали

Инвестиционный фонд восстановления будет руководствоваться США и Украиной.

Экономическое соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах содержит проекты на оккупированных территориях.

Об этом пишет Axios со ссылкой на проект документа.

По сообщению источника, США и Украина находятся на финальном этапе переговоров по заключению соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым. Правда, "добывающие материалы" в сделке — это не только металлы, но и нефть и газ.

Так, американское правительство намерено обеспечить долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины. Будет создан Инвестиционный фонд реконструкции, куда Украина будет вносить 50% доходов от всех "добывающих материалов".

Фонд будет инвестировать проекты в Украине и привлечь средства для увеличения развития, в частности, в области "добычи полезных ископаемых и портов".

Из-за этого фонда США намерены возместить часть своих расходов на "защиту, реконструкцию Украины к ее довоенному ВВП".

Контролировать фонд будут американские министерства, в частности Министерство финансов США и торговли и администрация вице-президента.

Киев будет направлять взносы в этот фонд, пока их совокупная стоимость не достигнет 500 млрд долларов.

При этом взносы Украины должны быть вдвое выше взносов США.

В тексте есть норма относительно проектов на "временно оккупированных РФ территориях, в случае их деоккупации", ведь большинство минеральных ресурсов Украины расположены в недрах восточных регионов, подвергшихся серьезным разрушениям из-за войны.

В проекте соглашения США выражают желание, чтобы Украина оставалась свободной, однако не предоставляют конкретных обязательств по ее военной поддержке.

По данным издания, после подписания соглашения о ископаемых Министерства финансов и торговли США, офис вице-президента США Джей Ди Венса совместно с Министерством экономики Украины определят детали будущего сотрудничества.

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