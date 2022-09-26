О чем лгала российская пропаганда: дайджест фейков, собранных СНБО за последнюю неделю

Внутриполитическая ситуация в США и ЕС вынуждает их чиновников реагировать. Американцы и европейцы начали высказывать свою позицию по поводу событий в Украине. Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в пользу олигархов и нацистов. Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы. [Они] поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение нести ответственность не хотят».

Об этом говорится в дайджесте недельных фейков, которые собрал для ТСН.ua Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Опровержение:

В США заявили, что успехи Украины в войне с Россией и контрнаступление ВСУ не удивили союзников и партнеров. В Пентагоне убеждены, что контрнаступление ВСУ ошеломило скорее самих россиян. Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

П.Райдер заявил, что США не удивлены, что ВСУ продвинулись так быстро, поскольку Украина с большим успехом использует западное оружие: «я думаю, что если кто-то и был удивлен, основываясь только на сообщениях, которые мы видели с точки зрения реакции российских военных, это, вероятно, это были россияне», – заявил П.Райдер.

В то же время П.Райдер заявил, что ВСУ воспользовались открывшимися на поле боя военными возможностями. Он отметил, что Харьковское контрнаступление тому подтверждение.

Дезинформация:

Реагируя на заявление В.Зеленского о преступлениях российских военных в Изюме, представитель президента РФ Д.Песков сообщил: «это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это ложь. Это ложь, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории».

Опровержение:

В своем видеообращении по поводу массового захоронения в Изюме Президент Украины В.Зеленский заявил: «Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Более 400 могил в лесу у Изюма. Мы точно не знаем, сколько там тел… Россия уже стала крупнейшим источником терроризма в мире. Никакая другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно закрепить юридически. Мир должен действовать. Необходимо признать Россию государством – спонсором терроризма.»

Манипуляция:

Российская социологическая компания «ИНСОМАР» обнародовала результаты «телефонного опроса» жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей по вопросу территориальной принадлежности регионов. По результатам "от 80% до 91% респондентов желают видеть свой регион в составе Российской Федерации".

Опровержение:

Как сообщили в Мариупольском городском совете, «по всей стране прошла национальная акция «Мариуполь – это Украина». Мариупольцы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Тернополе собрались возле центров Ямариуполь с сине-желтыми флагами. Они показали всему миру, что Мариуполь был, есть и будет украинским!

Большинство мариупольцев, а это более 200 тысяч человек, выехали на подконтрольную территорию Украины. И они уже сделали свой выбор. Каждый участник – мариупольцы со своей историей выживания в блокадном городе. Российские оккупанты принесли в их дом войну, разрушение, смерть».

Дезинформация:

Заместитель министра иностранных дел России С.Рябков заявил, что «Россия никому не угрожала ядерным оружием. При этом именно Вашингтон намеренно снижает ядерный порог, создавая угрозу нацбезопасности России».

Рябков отметил, что США проводят дестабилизирующую модернизацию ядерного арсенала. О том, что В.Путин угрожал подобным оружием Европе, заявил на Генассамблее ООН президент США Дж.Байден. При этом официальный представитель МИД РФ заявила, что американский лидер исказил слова президента России.

Опровержение:

После объявления частичной мобилизации в России Президент РФ В.Путин пригрозил западным странам применением ядерного оружия:

«В ход последовал и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, грозящей атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных должностных лиц ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления относительно России, хочу напомнить, что наша страна также располагает разными способами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

Представитель МИД РФ Н.Захарова заявила: «особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о фильтрационных мероприятиях, проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил. Через них проходят тысячи человек. Страшно представить, что с ними создают ВСУ. В первую очередь речь идет об убийствах этих людей».

Опровержение:

В ходе деоккупации украинских территорий их жители с нескрываемой радостью встречают бойцов Сил обороны Украины, подтверждением чему могут служить сотни опубликованных видеозаписей, отснятых в ходе Харьковского контрнаступления и не только.

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Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова заговорил о биологическом оружии, якобы создаваемом в Украине за финансирование США.

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