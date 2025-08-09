О чем могут договориться США и Россия на встрече в Аляске - прогноз эксперта

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © Associated Press

Возможная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти на Аляске и сопровождаться обсуждением вопросов территорий, санкций и гарантий безопасности.

Об этом заявил руководитель аналитического центра «Деловая столица» на своей странице в Facebook.

«Аляска достаточно странный выбор для Путина. С одной стороны — это унижение (место, которое Россия продала за бесценок, а причиной продажи стали долги и аферы представителей царской фамилии). С другой — у Путина, похоже, не было выбора: Трамп не хочет ни с кем делить лавры победителя», — написал он.

По его словам, американская дипломатия традиционно руководствуется принципом достижения баланса больших систем, а не быстрым решением конкретных конфликтов.

«Даже Трамп с его несистемностью будет придерживаться этого принципа», — отметил эксперт.

Аналитик предположил, что предложения Трампа могут предусматривать признание нынешней линии разграничения как новой границы, однако вопрос гарантий пока не обсуждается.

«Украина уже заявила, что границы прописаны в Конституции. Россия также не будет менять конституцию. Иными словами, даже если состоятся результативные переговоры, никто никаких гарантий давать не будет», — подчеркнул он.

Отдельное внимание эксперт уделил теме санкций, назвав ее «золотым ключиком» к результативным переговорам.

«Россия, похоже, продвигает идею Дмитриева о создании совместных торговых домов, которые под американским флагом будут продавать российские подсанкционные товары в ЕС и в других недружественных странах», — написал он, добавив, что позиция США по этому вопросу пока неизвестна.

В то же время, по словам руководителя «Деловой столицы», Россия может поднять на переговорах вопросы языка, религии и отказа Украины от вступления в НАТО.

«Базовая красная линия для нас — это сохранение ВПК и поставки оружия. Как по мне, это главный вопрос для нас. И здесь нужно добиваться гарантий», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что даже успешные переговоры могут привести к внутриполитическому напряжению в Украине.

«Если переговоры Трамп-Путин будут результативными, мы получим страшный срач внутри страны. Хотя, зачем ждать переговоров — за следующую неделю мы увидим массу информационных атак всех против всех», — написал он.

В случае провала переговоров, по мнению аналитика, США могут продолжить давление через введение вторичных санкций. Он также считает, что Китай не заинтересован в быстром урегулировании конфликта при посредничестве США.

«Путин прекрасно осознает: сейчас у него точка бифуркации. Либо он согласится на предложения Трампа, либо сделает весомый шаг к политическому вассалитету от Китая», — отметил он.

По его словам, встреча может состояться до 15 августа, но переговоры могут сорваться на любом этапе.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.