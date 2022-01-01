"О чем нельзя говорить": Маркарова рассказала о дополнительной помощи США Украине

В оборонном бюджете Соединенных Штатов заложено 300 миллионов долларов помощи Украине.

В течение 2022 года Украина должна получить от США военную помощь на сумму в 300 млн долларов. Сюда входит как оружие, так и обучение и тренинги для военных. А еще – "нечто такое, о чем нельзя говорить".

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальное оборонное оружие, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которому наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, "Джавелины"... Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", – сказала Маркарова.

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США и Украина также активизируют военно-техническое сотрудничество.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – отметила Маркарова.

Напомним, президент США Джо Байден в конце декабря подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2022 финансовый год. Там, в частности, заложено 300 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины по поддержке Вооруженных Сил.

Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год – 300 миллионов долларов предусмотрено для Украины

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