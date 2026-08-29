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О чем Путин и Лукашенко договорились в Москве: стали известны детали
Александр Лукашенко во время очередного визита в Кремль выслужился перед Путиным заявлением о «святом исполнении» всех соглашений с РФ.
Российский диктатор Путин снова вызвал к себе «на ковер» своего белорусского вассала Лукашенко.
О чем они договорились, можно делать выводы из заявлений российских пропагандистских СМИ.
Путин заверил, что Россия и Беларусь успешно развивают торговое взаимодействие, «несмотря на все попытки внешнего влияния».
Кремль заинтересован в белорусской микроэлектронике, следует из заявлений Лукашенко и Путина.
Глава Кремля обратил внимание на развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.
Лукашенко в свою очередь заявил, что товарооборот Беларуси и России «прилагается, это как минимум 12%, там еще нужно сосчитать». Он убежден, что по итогам 2026 года страны значительно превзойдут прошлогодний уровень взаимной торговли.
«И приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника», — сказал белорусский диктатор.
Лукашенко подхалимски заверил Путина, что «свято выполняет все договоренности» с РФ — «от сельского хозяйства, продовольствия, топлива и заканчивая другими проблемами».
Также он загадочно отметил, что в том числе динамика международных отношений подталкивает их с Путиным встречаться и обсуждать те проблемы, которые перед ними стоят.
Раньше мы писали, почему визит Лукашенко в Москву связан с увеличением тревог в Киеве.