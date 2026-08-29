О чем Путин и Лукашенко договорились в Москве: стали известны детали

Лукашенко и Путин во время встречи в резиденции Ново-Огарево под Москвой в субботу, 29 августа 2026 года. / © Associated Press

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Российский диктатор Путин снова вызвал к себе «на ковер» своего белорусского вассала Лукашенко.

О чем они договорились, можно делать выводы из заявлений российских пропагандистских СМИ.

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Путин заверил, что Россия и Беларусь успешно развивают торговое взаимодействие, «несмотря на все попытки внешнего влияния».

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Кремль заинтересован в белорусской микроэлектронике, следует из заявлений Лукашенко и Путина.

Глава Кремля обратил внимание на развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.

Лукашенко в свою очередь заявил, что товарооборот Беларуси и России «прилагается, это как минимум 12%, там еще нужно сосчитать». Он убежден, что по итогам 2026 года страны значительно превзойдут прошлогодний уровень взаимной торговли.

«И приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника», — сказал белорусский диктатор.

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Лукашенко подхалимски заверил Путина, что «свято выполняет все договоренности» с РФ — «от сельского хозяйства, продовольствия, топлива и заканчивая другими проблемами».

Также он загадочно отметил, что в том числе динамика международных отношений подталкивает их с Путиным встречаться и обсуждать те проблемы, которые перед ними стоят.

Раньше мы писали, почему визит Лукашенко в Москву связан с увеличением тревог в Киеве.

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