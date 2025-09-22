О чем свидетельствует анонс заявлений Путина перед Генассамблеей ООН: в СНБО объяснили

Владимир Путин / © Associated Press

В СНБО прокомментировали анонс заявлений президента РФ Владимира Путина в преддверии Генассамблеи ООН. Это информационная стратегия России.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что Путин – это верхушка российских когнитивных и информационных операций.

«Анонс его заявлений накануне Генассамблеи ООН – это именно информационная стратегия России. Они хотят, чтобы в кулуарах в Нью-Йорке говорили по его словам. Конечно, не с трибун, потому что решается все всегда в кулуарах», — отметил он.

И, учитывая инциденты с истребителями над Эстонией и дронами РФ в странах НАТО, продолжил Коваленко, Путин попытается повлиять на Запад.

«Но важно здесь другое — он не знает, о чем Трамп говорил с Си. Судя по активности Путина, руководитель сырьевого придатка Китая по имени Россия опасается неизвестности», — отмечается в сообщении.

Ранее в Кремле высказались о переговорах между Россией и Украиной.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы «остается открытым» до урегулирования войны против Украины путем переговоров.

"Путин, как и Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", - заявил Песков.