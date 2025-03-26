О чем свидетельствует отсутствие совместного заявления после переговоров в Саудовской Аравии: Пристайко ответил

Отсутствие совместного заявления после переговоров в Саудовской Аравии свидетельствует об отсутствии реальной договоренности или о том, что подавляющее большинство из тех, что было возложено на стол переговоров, не было достигнуто.

Об этом сказал дипломат, бывший министр иностранных дел и экспосол в Британии Вадим Пристайко в эфире " Радио Сврбода ".

"В таком случае есть два выхода у сторон: либо каждая сторона озвучивает свое видение о том, что происходило и о чем шла речь (это уже точно говорит об отсутствии общей позиции)... Или стороны соглашаются на какие-то отдельные заявления, возможно, даже иногда хозяин переговоров от своего имени заявляет, что были хорошие переговоры, в результате которых есть определенные достижения...".

Напомним, Дональд Трамп — президент США будет рассматривать возможность отмены части противороссийских санкций в обмен на перемирие в Черном море.

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