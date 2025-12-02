О чем свидетельствуют угрозы Путина перед переговорами: объяснение военного эксперта Майкла Кларка

Угрозы Путина свидетельствуют о попытке запугать США и Европу перед переговорами / © Associated Press

Угрозы президента РФ Путина говорят о попытке запугать США и Европу перед переговорами.

Военный аналитик Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что последние жесткие заявления Владимира Путина о готовности России к войне являются попыткой давления на Запад накануне возможных переговоров по Украине.

По его словам, Путин демонстративно «играет в силу» и дает понять, что не планирует уступать.

«Он усиливает давление на европейцев, заявляя: если Европа хочет войны — Россия готова прямо сейчас», — отметил Кларк.

Аналитик отмечает, что Кремль пытается запугать европейские страны, чтобы снизить их поддержку Украины. И определенный эффект уже заметен — в Германии, Венгрии, Болгарии и Словакии увеличивается доля общественного мнения, склонного выступать против помощи Киеву.

Кларк также считает, что Путин стремится повлиять и на позицию США.

«Он пытается испугать американцев, показать: если Европа и Россия движутся к прямой конфронтации, Соединенным Штатам лучше держаться в стороне», — отметил Кларк.

Аналитик подчеркивает, что во многих европейских столицах существует убеждение, что в случае конфликта с Россией Вашингтон может не поддержать Европу, особенно в условиях администрации Дональда Трампа.

«Американцы могли бы поддержать Европу, и имели бы, но при Трампе многие считают, что они этого не сделают», — добавил Кларк.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.