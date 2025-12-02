- Дата публикации
О чем свидетельствуют угрозы Путина перед переговорами: объяснение военного эксперта Майкла Кларка
Президент России Владимир Путин усилил риторику накануне возможных новых дипломатических контактов, делая громкие заявления о последствиях для Запада и Украины.
Угрозы президента РФ Путина говорят о попытке запугать США и Европу перед переговорами.
Военный аналитик Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что последние жесткие заявления Владимира Путина о готовности России к войне являются попыткой давления на Запад накануне возможных переговоров по Украине.
По его словам, Путин демонстративно «играет в силу» и дает понять, что не планирует уступать.
«Он усиливает давление на европейцев, заявляя: если Европа хочет войны — Россия готова прямо сейчас», — отметил Кларк.
Аналитик отмечает, что Кремль пытается запугать европейские страны, чтобы снизить их поддержку Украины. И определенный эффект уже заметен — в Германии, Венгрии, Болгарии и Словакии увеличивается доля общественного мнения, склонного выступать против помощи Киеву.
Кларк также считает, что Путин стремится повлиять и на позицию США.
«Он пытается испугать американцев, показать: если Европа и Россия движутся к прямой конфронтации, Соединенным Штатам лучше держаться в стороне», — отметил Кларк.
Аналитик подчеркивает, что во многих европейских столицах существует убеждение, что в случае конфликта с Россией Вашингтон может не поддержать Европу, особенно в условиях администрации Дональда Трампа.
«Американцы могли бы поддержать Европу, и имели бы, но при Трампе многие считают, что они этого не сделают», — добавил Кларк.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.