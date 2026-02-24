О чем удалось договориться на переговорах с РФ: Зеленский назвал два пункта

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, удалось ли достичь хоть какого-либо прогресса на переговорах с Россией.

Об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции по результатам саммита «Украина — страны Северной Европы и Балтии», который состоялся в Киеве 24 февраля.

«Я думаю, что мы достигли прогресса только в одном направлении, но достигли. Это направление было военной сферой. Наши представители военной сферы встретились и приняли, как будет работать мониторинговая миссия после прекращения огня, если он состоится или когда состоится», — отметил глава государства.

Кроме того, он заявил о «положительных сигналах» о предстоящем обмене пленными.

«Я не хочу объявлять о каком количестве пленных (которых могут освободить — Ред.) речь идет, но это значительное количество», — сказал Зеленский.

По словам президента, только эти два пункта были достигнуты на переговорах.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал заявления по поводу стремления Дональда Трампа завершить войну до 4 июля.

Также он очертил позицию Киева о возможных мирных переговорах с Россией.

По информации издания Axios, последние переговоры в Женеве зашли в тупик.

По словам Зеленского, статус оккупированных Россией территорий на востоке Украины и будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая остается под контролем Москвы, является одним из наиболее спорных нерешенных вопросов.