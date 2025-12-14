О чем Украина будет говорить с США и Европой на саммите: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где в понедельник проведет переговоры с представителями США и европейских стран в рамках международного саммита, посвященного поиску путей завершения войны и усилению безопасности Украины.

Об этом сказал президент, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

Глава государства подчеркнул, что эта встреча имеет особое значение, ведь Украина впервые в таком формате обсуждает рамочный 20-пунктный план, финальной частью которого является прекращение огня.

По словам Зеленского, именно прекращение боевых действий может немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле и уменьшить риски для гражданского населения.

Президент подчеркнул, что позиция Украины остается последовательной: любое прекращение огня должно сопровождаться четкими и юридически обязывающими гарантиями безопасности.

Он отметил, что опыт предыдущих лет показал без реальной силы сдерживания и международных механизмов ответственности Россия способна вновь начать агрессию после паузы в войне.

Зеленский отметил, что нынешние переговоры сосредоточены не только на вопросах мира, но и на предотвращении повторения войны в будущем. Именно поэтому Украина настаивает на гарантиях безопасности, которые не будут иметь декларативный характер, а будут юридически закреплены и обязательны к исполнению.

Отдельно президент обратил внимание на консультации с Соединенными Штатами Америки относительно возможного формата гарантий, которые могли бы быть похожи на пятую статью НАТО. По его словам, для Украины принципиально важно понимать, как именно США будут реагировать при новой агрессии со стороны России, а также чтобы такие обязательства имели поддержку Конгресса.

Глава государства подчеркнул, что саммит в Берлине может стать важным шагом к реальным решениям, способным не только остановить войну, но и обеспечить Украине долгосрочную безопасность и стабильность.

Зеленский подчеркнул, что сегодня состоится встреча с американской переговорной командой в Германии.

«Фокусируемся на том, как надежно обеспечить безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжение России никогда не повторился», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов онлайн, объяснял позицию Киева по поводу будущих гарантий безопасности в рамках мирных переговоров.

По его словам, вступление Украины в НАТО изначально рассматривалось как надежная гарантия безопасности, однако эта идея не получила полной поддержки со стороны партнеров. Поэтому Украина делает ставку на двусторонние гарантии безопасности с США, подобные пятой статье НАТО, а также на обязательства со стороны европейских стран и других союзников.

Президент подчеркнул, что такие гарантии должны сделать невозможным повторную агрессию России и являются компромиссным решением со стороны Украины.