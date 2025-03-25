О чем Украина договорилась с США и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский назвал главные пункты

По словам президента, все эти договоренности могут вступить в силу сразу после того, как американская сторона официально озвучит свое заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров, которые украинская делегация провела в Саудовской Аравии с США, а американцы в свою очередь – с РФ.

ТСН.ua собрал главные заявления президента Зеленского.

По словам Зеленского, по итогам встреч в Саудовской Аравии будут обнародованы два заявления. Одно – по результатам договоренностей между украинской и американской стороной, и отдельное заявление – результат встречи несколько отличающихся американцев и россиян. Ведь Украина не ведет прямых переговоров с РФ.

Тишина на море и свободное судоходство

Президент говорит, что первое, о чем удалось договориться – это тишина на море и свободное судоходство.

"Прежде всего, о чем мы договорились – что может быть тишина на море и свободное судоходство. Мы благодарной американской стороне за этот результат. Мы этому уделили много времени. Имеется в виду, если это тишина на море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре портов. Посмотрим, как это будет выполняться.Об этом отдельно поговорим", – сказал он.

По его словам, предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на удары по портам.

Запрет на взаимные удары по энергетике

Зеленский рассказал, что стороны договорились о прекращении взаимных атак энергетической инфраструктуры.

"Сегодня это звучит так: каждая из сторон не использует соответствующее оружие по энергетике. Мы не поражаем их энергетику, они нашу", — сказал президент.

Также Украина передала список стратегических объектов инфраструктуры, по которым РФ в рамках договоренностей обязывалась бы не бить.

"Мы отдельно, на всякий случай, передали (во время встречи в Эр-Рияде. – Ред.) все наши объекты (энергетики. – Ред.). Мы передали, по каким объектам, мы считаем, не могут быть нанесены удары", – уточнил президент.

Будет ли РФ и дальше бить по гражданским объектам

Зеленский уточнил, что, по мнению американской стороны, тишина в небе по поводу энергетики касается и другой гражданской инфраструктуры.

"В стейтменте (заявлении — Ред.) этого не будет — по гражданской инфраструктуре, но мы об этом договорились", — говорит глава государства.

Он уточнил, что у "стейтмента" нет пункта о том, что будет, если РФ нарушит режим тишины.

Вопросы территорий

Зеленский прокомментировал распространяющиеся в СМИ требования РФ, мол Кремль хочет полностью получить Херсонскую и Запорожскую область в обмен на перемирие.

"Вопросов территории нет, поэтому все равно что говорит Россия. Мы с вами должны идти в нашей стратегии", — сказал глава государства.

Контроль и мониторинг

Украина договорилась с американской стороной, что можно привлекать третью сторону.

"Это неплохо. Например, кого-то из Европы или Турцию по ситуации на море. Можно кого-то из Ближнего Востока по ситуации в энергетике", — говорит Зеленский.

Устойчивый мир

Еще один пункт договоренностей касается установления устойчивого мира.

"Еще раз мы говорим, что мы готовы быстро двигаться к безусловному прекращению огня. Дальше следующих шагов относительно устойчивого и справедливого мира", – сообщил Зеленски.

Вопросы Запорожской АЭС

По словам президента, США предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам. Вопросов атомных электростанций, в частности ЗАЭС, в ней нет.

В то же время Зеленский признал, что говорил с Трампом о Запорожской АЭС. Он отметил, что ЗАЭС не будет работать без Украины.

"Никто не будет давать электричество россиянам. Они рассчитывали, что Запорожская станция будет давать им электричество. Нет, это наша станция. Она не будет работать без нас и не будет работать на них", – заверил он.

Что не понравилось Зеленскому

По словам Зеленского, пятый пункт договоренностей отличается в заявлениях Украины с США и США.

"Этого в адженде до встречи не было. Насколько нам известно, россияне подняли вопрос о помощи американской стороны россиянам по транспортировке их агропромышленного сектора, их агропродукции. То есть это вопросы портов, тарифов и т.д. Мы на это не пошли, чтобы это было в нашем общем документе. Считаем, что это ослабление позиций и ослабление санкций", – сказал Зеленский.

Президент утонил, что Украине неизвестны детали этого пункта, потому что украинская сторона не присутствовала на встрече делегаций США и РФ.

"Этого не было в нашей повестке дня. Американская сторона это нарушила. Умеров со мной связывался. Я сказал, что это не обсуждение безусловного прекращения огня или даже частичного прекращения огня", — объяснил свою позицию Зеленский.

Вопросы обмена военнопленных и возвращение детей

Зеленский отметил, что в этом пятом пункте в украинском заявлении будет сказано, что Штаты будут помогать Украине в обмене военнопленными и возвращении незаконно депортированных украинских детей.

По словам президента, все эти договоренности могут вступить в силу сразу после того, как американская сторона официально озвучит свое заявление.

Роль США в отправлении миротворцев

Зеленский ожидает, что США могут стать "опорой" в отправлении миротворцев в Украину.

"Мы не знаем пока роли США и какой она может быть, но варианты этой роли есть. Все хотели бы, чтобы это была backstop of America (опора от Америки – Ред.)", – отметил президент Украины.

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