О чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии: в МИД приоткрыли завесу

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта будет технической, а не политической. На ней должны определяться параметры предложений о разных режимах прекращения огня.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге.

"Это встреча не политическая, а техническая. Встреча, на которой должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров. Мы как государство предложили и согласились на конкретное американское предложение о 30-дневном временном полном прекращении огня", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что если бы диктатор Владимир Путин и Россия согласились с предложением, то уже могло бы действовать прекращение огня. Кремль же выдвигает различные новые условия, ограниченное согласование якобы на готовность воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, которое еще находится в процессе выяснения сторонами. Тихий добавил, что Украина свое намерение двигаться к миру ясно показала.

"Переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии – мы к ним относимся как к двусторонним украинско-американским. Нам неизвестно о том, как там будут происходить контакты американцев с россиянами – это их выбор", – заявил спикер.

По словам Тихого, после встречи в Джидде американская команда заверила, что донесет результаты российской стороне, поймет, на что готовы идти россияне. Он добавил, что Украина именно так и сейчас рассматривает это взаимодействие.

"Технический уровень и технические дискуссии. Там будет военный компонент, а министр иностранных дел – это уже политический, в отношении министра пока нет у нас планов на участие его в этой встрече", – добавил спикер МИД.

Ранее ТСН.ua сообщал, что агрессор Россия намеренно затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.

Читайте также: