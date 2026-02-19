О Донбассе, встрече с Путиным и проведении выборов: главное из интервью Зеленского Моргану

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором говорил о позиции Украины по переговорам, территориальным вопросам, выборам и отношениям с США.

Переговоры с Путиным и «исторические аргументы»

Зеленский заявил, что для завершения войны не нужно углубляться в исторические дискуссии. Он отметил, что не видит смысла тратить время на объяснение причин, которые озвучивает Владимир Путин. По его словам, разговоры об исторических фигурах и прошлом только затягивают процесс.

Президент подчеркнул, что главное — остановить войну сейчас. Исторические споры, по его мнению, не должны заменять реальные шаги к миру.

На вопрос, отдал ли он приказ ликвидировать российского лидера, президент ответил, что проблема не в конкретном лице, а в системе.

«Я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Суть не в этом» , — отметил он.

Выборы в Украине

По словам Зеленского, партнеры должны четко ответить, чего именно они хотят — проведение выбора или просто смены президента. Он подчеркнул, что вопрос выборов — выбор украинского народа, а не внешнее давление, поэтому ни одна другая страна не может влиять на выбор украинцев.

Президент подчеркнул, что никогда не откажется от инициатив, если они принесут реальный мир. Если будет достигнуто перемирие на два месяца ради проведения выборов, он готов инициировать консультации с парламентом, даже несмотря на то, что и общество, и депутаты не поддерживают выборы во время войны.

О возвращении временно оккупированных территорий

Зеленский заявил, что по состоянию на данный момент Украина не может вернуть оккупированные территории.

По его словам, с помощью поддержки, которую оказывают партнеры, недостаточно для полного вытеснения российских военных с территории Украины. Оккупированные территории будут возвращены двумя путями: военным и дипломатическим, добавил Зеленский.

Украина не может сдать Донбасс

Зеленский заявил, что Украина не может сдать Донбасс, потому что это вопросы людей, ценностей и стратегии защиты страны.

«Просто сдать? Я не могу поддержать такую идею. И не уверен, что наши люди будут готовы — тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что даже при наличии международных гарантий безопасности никто не может дать абсолютной уверенности, что Владимир Путин не попытается снова начать агрессию.

НАТО и гарантии безопасности

Зеленский заявил, что Украина выполнила все необходимое для вступления в НАТО. Однако решение зависит от стран Североатлантического союза. Он подчеркнул, что вопрос членства должен рассматриваться с участием Украины. Гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева. Без них, по его словам, риск повторной злости сохраняется.

О мирных переговорах в Женеве

По словам президента Украины, у трех сторон на переговорах в Женеве (Украина, США и РФ) три разных точки зрения по вопросу о территориях.

«У нас не одинаковые точки зрения. У нас даже три разных точки зрения по вопросу о территориях. Думаю, это непросто, но мы пытались быть очень конструктивными», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Швейцарии.